В центре Тулы – восьмибалльные пробки

Фото из архива MySlo

Второй день подряд в вечернее время в центральной части Тулы собираются серьёзные заторы – на проспекте Ленина пробка начинается от остановки «Стадион» и тянется до ул. Советской, на которой движение транспорта почти остановилось.

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает тульские пробки на 8 баллов из 10, на основных улицах скорость движения не превышает 15 км/ч.

Улица Рязанская полностью стоит от ул. Овражной до микрорайона «Левобережный», ул. Оборонная полностью забита машинами. Похожая ситуация – на Староникитской, Красноармейском проспекте и ул. Мосина.