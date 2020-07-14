В пос. Октябрьский ручей вышел из берегов: один из участков превратился в болото

Фото Олега Большакова

По словам местных жителей, это происходит уже не первый год.

В редакцию Myslo обратился житель поселка Октябрьский Зареченского округа Тулы Олег Большаков. Он рассказал, что его земельный участок, расположенный на 12-м проезде, регулярно затапливают дожди – по территории проходит ручей, который после обильных осадков выходит из берегов и вода заполняет всё вокруг.

– Раньше эта проблема напоминала о себе не слишком часто – может, раз в год. Терпели, ждали, вода уходила туда же, в ручей. Но в последнее время каждое ухудшение погодных условий превращается для нас в стихийное бедствие.

Передвигаться по участку тулякам приходится чуть ли не по колено в воде – грядки почти полностью смывает, а в подвале дома вода стоит по несколько дней.

– Мы не раз обращались в ЕДДС, в районную администрацию, но там лишь разводят руками – мол, ждите, пока спадёт вода. Решение этой проблемы пока не найдено, поэтому мы вынуждены каждый раз терпеть локальное подтопление, – сетует Олег Большаков.