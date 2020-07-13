59 туляков с коронавирусом остаются в реанимации, 25 – на ИВЛ
В тульских больницах с подтвержденным коронавирусом находятся 854 человека.
На заседании оперштаба заместитель министра здравоохранения Тульской области Светлана Киреева сообщила о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом.
Так, госпитализированы 854 человека с пневмонией. Из них в реанимации находятся 59 человек, 25 человек на искусственной вентиляции легких. В среднем в больницы поступает по 66 человек в сутки, выписывают около 112 человек.
Также представитель минздрава сообщила, что из 1583 коек свободны 729. Это 99% от того норматива, который установил Минздрав РФ.
Напомним, также на заседании оперштаба Светлана Киреева рассказала, когда планируется закрыть инфекционный госпиталь, расположенный в тульском манеже «Арсенал».
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