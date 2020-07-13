Фото Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
По факту крушения грузового поезда в Тульской области возбуждено уголовное дело
Следователи допросили членов локомотивной бригады.
Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту схода вагонов грузового поезда в Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следствием установлено, что днем 12 июля при движении грузового поезда, состоящего из 64 вагонов с различными грузами, в нарушение установленных правил допущен сход 22 вагонов на перегоне станций Лазарево — Щёкино, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба.
Следователи осмотрели место происшествия, подвижной состав с применением криминалистической техники, допросили членов локомотивной бригады. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ЧП случилось в Щекинском районе. К счастью, никто не пострадал. Последствия происшествия ликвидировали порядка 400 железнодорожников и три восстановительных поезда.
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