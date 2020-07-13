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Коронавирусный госпиталь в тульском манеже «Арсенал» закроют к 1 августа

Коронавирусный госпиталь в тульском манеже «Арсенал» закроют к 1 августа

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тульской области.

На заседании оперштаба заместитель министра здравоохранения Тульской области Светлана Киреева рассказала о поэтапном возвращении госпиталей к плановому режиму.

– С учетом того, что мы видим тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, минздрав Тульской области разработал план поэтапного выхода госпиталей в плановый режим работы.

С 10 июля закрыт первый инфекционный стационар на 120 коек, который работал на базе Тульской областной больницы №2. И уже с 15 июля приступает к плановой работе для оказания хирургической и травматологической помощи.

Также прекратил прием пациентов с коронавирусом самый большой госпиталь, который находится на территории Тульской областной больницы №1. К 25 июля мы планируем открыть это учреждение для плановой госпитализации и оказания медицинской помощи.

К 1 августа закроется госпиталь, расположенный в манеже «Арсенал», на 208 коек. А также прекратит принимать пациентов с коронавирусом инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на 40 коек.

С учетом того, какой будет эпидемиологическая обстановка в Тульской области и как будет распространяться коронавирусная инфекция, переход всех инфекционных госпиталей в плановый режим работы поэтапно продолжится.

 

Сюжет: Коронавирус
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