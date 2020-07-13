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До октября – по двум полосам: схема движения на Восточном обводе изменилась надолго

До октября – по двум полосам: схема движения на Восточном обводе изменилась надолго

Вернее, до тех пор, пока не построят мост на обводе. А работы планируют завершить к октябрю 2020 года.

Ранее Myslo сообщал, что с 12 июля на участке Восточного обвода от съезда к ТЦ «Декатлон» и «Леруа Мерлен» до съезда к ЖК «Времена года» изменилась схема движения транспорта: автомобили теперь движутся по двум полосам вместо четырех.

Также не работает левый поворот на светофоре со стороны Пролетарского района. К гипермаркету «Декатлон» можно подъехать, развернувшись рядом с автозаправочной станцией.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, ограничения связаны с проведением дорожных работ и продлятся до тех пор, пока не завершится строительство моста на обводе.

Как ранее уточнял министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, в рамках контракта срок окончания работ — октябрь 2020 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:14 +1
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