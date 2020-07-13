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Роспотребнадзор: почти 160 тысяч жителей Тульской области обследовано на СOVID-19

Роспотребнадзор: почти 160 тысяч жителей Тульской области обследовано на СOVID-19

Об этом глава ведомства Александр Ломовцев сообщил на очередном заседании оперштаба.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев:

«Предварительные итоги прошлой недели показали снижение уровня заболеваемости еще на 20-25%. На низком уровне находится и заболеваемость ОРВИ, среди которой мы регистрируем легкие формы коронавирусной инфекции. На последней неделе мы отмечаем снижение порога на 36%. Темп прироста новой коронавирусной инфекции снижается. На двух предыдущих неделях показатель составлял 1,15 и 1,07. На прошедшей — 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса сохранятся на уровне 0,9 [показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции].

Регион сохраняет высокий охват тестированием населения методом ПЦР, и сегодня его уровень составляет 150 на 100 тысяч человек. Проведено более 190 тысяч исследований, в ходе которых обследовано почти 160 тысяч жителей области.

Существующий запас лабораторных мощностей и тест-систем позволяет нам поддерживать эту работу на должном уровне.

На прошедшей неделе появилось пять муниципальных образований, в которых за неделю не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом».

По мнению Ломовцева, проведение таких мероприятий, как парад Победы и Всероссийское голосование, не привели к ухудшению ситуации с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора сообщил, что наличие свободного коечного фонда в больницах Тульской области сейчас составляет 181% от норматива.

Всё это главный санитарный врач назвал позитивными характеристиками эпидситуации в регионе.

 

Сюжет: Коронавирус
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