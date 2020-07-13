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В Тульской области откроют кафе и рестораны
Фото из архива Myslo.

В Тульской области откроют кафе и рестораны

Но только с соблюдением санитарных норм.

На заседании оперштаба губернатор Тульской области Алексей Дюмин анонсировал смягчение «коронавирусных» мер в регионе.

– Уменьшается число госпитализаций в целом [людей, больных коронавирусом], число выздоровевших нас радует. Региональный штаб продолжает держать ситуацию под контролем.

Исходя из тех показателей, которые мы удерживаем совместно с Роспотребнадзором, я подготовил указ о следующем шаге по снижению ограничений. Речь идет о допобразовании и общепите: кафе, ресторанах, но с обязательным и четким исполнением требований, прописанных санитарным врачом.

Что касается общепита, я попросил бы глав муниципальных образований посмотреть опыт зарубежных стран и расширить площадки летних веранд, где это возможно. Передать их в пользование рестораторам на безвозмездной основе на определенный летний период, чтобы увеличить посадочные места на улице. Погода хорошая, теплая. Учитывая западный опыт (Италия, Франция), люди в большей степени боятся, не идут внутрь помещения, а всё-таки предпочитают находиться на летних верандах.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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