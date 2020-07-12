Фото из архива Myslo.
Скончались трое жителей Тульской области с подтвержденным коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.
Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 153 человека с коронавирусом.
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