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Скончались трое жителей Тульской области с подтвержденным коронавирусом
Фото из архива Myslo.

Скончались трое жителей Тульской области с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 153 человека с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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