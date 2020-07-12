Названы города Тульской области, где есть коронавирус: карта на 12 июля

За сутки в Тульской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

За весь период статистика такая:

Детализация по населенным пунктам: