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Названы города Тульской области, где есть коронавирус: карта на 12 июля

Названы города Тульской области, где есть коронавирус: карта на 12 июля

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

За весь период статистика такая:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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