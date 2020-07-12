Названы города Тульской области, где есть коронавирус: карта на 12 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.
За весь период статистика такая:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:53, 25 2276 0
сегодня, в 10:42, 6 3098 0
вчера, в 11:16, 13 9258 0
вчера, в 10:54, 18 7813 -2
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