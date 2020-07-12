В Тульской области 61 новый случай COVID-19

За весь период коронавирусом заразились 7500 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

39 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 6615 новых случаев коронавируса, зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровели 3 615 человек.

Всего в России выявлено 727 162 случая коронавируса, зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.