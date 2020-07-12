«Арсенал» – «Тамбов»: эта нога, у кого надо нога

Заглавное фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Все хорошо, что хорошо кончается. Как бы ни складывался этот невероятный чемпионат, а задачу-минимум после победы над «Тамбовом» «Арсенал» выполнил, сохранив место в элите российского футбола. Кто-то скажет — что еще за задача. Но в Премьер-лиге, на всякий случай, пока еще достаточно команд, и с хорошими деньгами, мечтающих хотя бы об этом. Это во-первых. А во-вторых, чемпионат-то пока не закончен. За два оставшихся тура есть шанс совершить то, что еще вчера казалось невозможным.

Игра с «Тамбовом» началась в абсолютной тишине. Фанатские группировки Севера и Востока таким образом демонстрировали свое отношение к последним результатам и особенно к невнятной игре любимой команды. 2:4 от «Крыльев Советов» стали, конечно, сильным психологическим ударом для всех, кто верит в «Арсенал».

Все бы ничего, но именно в период, когда на трибунах стало совсем тихо, они взяли и забили. А когда вернулась шумовая поддержка, пропустили. Это к вопросу о том, что в спорте не всегда бывает так, как ты это загадал. Даже если очень этого хочется. Ну очень-очень. Почему скандирование «Как играется вам без поддержки» как-то сразу потускнело, потеряло тот смысл, который в него вкладывался. Но поскольку речевка уже входила в программу, ее все равно прокричали.

А так — кто спорит. Плохо играется без поддержки трибун, которые еще вчера всегда были на твоей стороне. Игнор никого счастливее не делал.

А еще плохо играется, когда состав, мягко говоря, далек от идеального. «Арсенал» образца матча с «Тамбовом» — зимний кошмарный сон участника акции молчания. В обороне — Довбня (у нас есть такой футболист?), Денисов и Беляев. По краям — Хлусевич и потерявший игровой тонус Кангва-старший. В середине поля — Пантелеев (кто это?), Горбатенко — тоже совсем не в форме, и Кангва-младший. Ну разве что к Костадинову, Шамову и Луценко не придерешься. На замену же выходят Хагуш, Громыко и Сокол. Да, еще из-за травм покидают поле в разгар игры Денисов и Костадинов.

Ну как, еще хочется бойкотировать, показывать свое отношение именно к этому составу?

При этом Владислав Пантелеев впервые вышел в основе «Арсенала» и забил свой первый гол в Премьер-лиге. Валерий Громыко и Артем Сокол сыграли за «Арсенал» первые официальные матчи в карьере. Братья Кангва впервые вышли играть за Тулу вместе с первых минут.

О тех, кого не было в этот день — промолчим. Потерь, по разным причинам, набралось практически на полноценную команду.

Проще всего подключиться к конспирологическим разговорам об ОПГ «Ромашка», о том, что сливали тренера и увлеклись, не хотят играть, подписали контракт и решили, что на этом хватит, ну и т. д. и т. п.

А что тогда говорить о других? В «Спартаке», например, который кувыркается почище Тулы, кому на счастье, кому на горе, тоже не хотят играть? В «Динамо» сливают очередного тренера? А в «Рубине» и «Сочи» подписали богатые контракты и успокоились? Они-то все, по факту, пока в турнирной таблице пониже нас. Российский футбол то упрекали за предсказуемость результатов, теперь за непредсказуемость. Но если, когда что-то не нравится, то и дело прибегать к акциям, у нас скоро все матчи будут проходить сначала в тишине, потом и вовсе без зрителей.

В игре с «Тамбовом» у «Арсенала» тоже многое не получалось. Кангва-старший вообще был не в своей тарелке, теряя мячи в совершенно детских для него ситуациях. Результат, безусловно, давил — ведь в случае поражения концовка сезона становилась даже не нервной, а психической. Да еще на фоне соперника, у которого тоже земля горела под ногами. «Тамбов» ведь тоже готовился, изучал слабые места оппонента. Понимая, что линия обороны Тулы практически полностью перекроена, выстраивал игру так, чтобы этими очевидными слабостями воспользоваться.

После того, как счет стал 1:0, конечно, возникло желание удержать счет — то, что удалось в меньшинстве в матче с «Динамо». Не удалось. Ударная связка гостей Мелкадзе — Костюков разыграла свою комбинацию на отлично, и гости сравняли счет.

Перед этим, правда, два очень хороших момента были у Горбатенко. С трибуны они смотрелись вообще стопроцентными, где надо было только удачно подставить ногу. На видеоповторах все выглядит уже не столь оптимистично. Хотя второй момент, после прохода Хлусевича и скидки Луценко, наверное, находясь в оптимальных кондициях, Горбатенко решил бы на раз. Что же касается первого, то ситуация вроде бы выглядела голевой, но мяч не лежал идеально под ногой, вовремя вышел из ворот голкипер, у дальней штанги маячил защитник, который в итоге и ликвидировал угрозу. Единственный шанс был — направить мяч мимо вратаря, а там уж как получится. Не получилось.

Ну и, конечно, вновь сказал свое слово наводящий ужас на все команды страны, хорошо — почти на все, Евгений Луценко.

В первом тайме именно его передачу прервал рукой защитник «Тамбова» и арбитр показал на точку. Удивительно, но Луценко не пошел тут же пополнять свой бомбардирский счет. Это еще раз подчеркивает, что «Арсенал» в этой игре в первую очередь был сосредоточен на том, чтобы добиться положительного результата для команды, а не личных рекордов. Дебютант Пантелеев исполнил штрафной удар без защиты хладнокровно, зрители на трибунах даже не успели вздрогнуть. Ну хотя бы с пенальти у «Арсенала» вдруг стало хорошо.



Фото пресс-службы «Арсенала».

Конечно, было бы жаль так и не увидеть в последнем домашнем матче гола Луценко. Он случился вовремя — в концовке матча, когда времени на то, чтобы еще раз отыграться у соперника почти не сталось. Луценко забил 15-й мяч в чемпионате, и стал лучшим на сегодняшний день бомбардиром чемпионата России по количеству мячей, забитых с игры (у Дзюбы шесть — с пенальти, у Луценко ни одного). Да еще он забивает в шести матчах подряд, и уже стал рекордсменом Премьер-лиги по количеству мячей за сезон, забитых головой. Хотя вот «Тамбов» в воздушных дуэлях Евгения караулил хорошо, но Луценко в итоге забил ногой — эта нога, у кого надо нога.

Опять же, это немаловажно, нельзя стать лучшим бомбардиром, не имея поддержки партнеров; а значит наличия той самой игры, за отсутствие которой упрекают в последнее время тульскую команду. У «Арсенала», конечно, многое в последнее время не получается, однако взаимодействие с Луценко отлажено великолепно.

Партнеры тонко чувствуют, когда и в какую точку побежит лучший бомбардир команды,

а он умеет классно читать дальнейшее развитие атаки своей команды.

Причем, это взаимодействие налажено со всей группой атаки. Луценко забивал с передач Комбарова, Ткачева, Лесового, буквально в предыдущем матче — Кангвы.

В ключевом эпизоде матча Луценко сначала сам удачно вступил в единоборство, отнял мяч и тут же откатил его на ход Ткачеву. При этом не побежал очертя голову на пятачок, а спрятался за спинами защитников, чтобы лицом принять прострел партнера вдоль ворот. Именно так и случилось. Защитник гостей не справился с координацией своего тела, махнул ногой мимо мяча, а Луценко спокойно катнул мяч в угол ворот.

Еще одна любимая сейчас тема — доиграть наконец чемпионат, а там устроить кардинальную чистку состава. Чистка не чистка, но ревизия-то происходит уже сейчас. Те, кто еще недавно считался безнадежным резервистом, вдруг получили шанс заявить о себе в полный голос. Когда, если не сейчас? Именно в этом может быть шанс «Арсенала» на удачную концовку нынешнего бесконечного чемпионата. Известно ведь, что опытный футболист должен хорошо начать сезон, а также удачно провести заключительные матчи, особенно перед приходом нового главного тренера.

«Арсенал» — «Тамбов» — 2:1 (1:0)

11 июля. Тула. Центральный стадион, 1712 зрителей. Судьи Павел Кукуян (Сочи), Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов (оба — Москва).

Голы: Пантелеев (20, с пенальти, 1:0), Костюков (55, 1:1), Луценко (84, 2:1).

«Арсенал»: Шамов, Хлусевич, Денисов (Ткачев, 61), Беляев, Довбня, Э. Кангва (Ломовицкий, 61), Костадинов (Громыко, 83), Горбатенко (Хагуш, 83), Пантелеев (Сокол, 90+), К. Кангва, Луценко.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Юрганов, Ойеволе (Таказов, 81), Филин, Тетрашвили (Карасев, 46), Каплиенко (Шляков, 81), Чуперка, Костюков (Калмыков, 90+), Мамтов (Килин, 68), Мелкадзе.

Предупреждения: Костадинов (8), Тетрашвили (18), Пантелеев (71).

Удары (в створ): 8 (3) — 8 (3, 1 — штанга). Угловые: 2 — 6. Голевые моменты: 4 — 3.