Тульские госавтоинспекторы перешли на усиленный режим работы

В субботу и воскресенье сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы с максимальным привлечением личного состава ГИБДД.

Инспекторы будут проводить профилактические рейды в Туле и районах области. Плотность нарядов ДПС на дорогах будет увеличена. Особое внимание будет уделяться пьяному вождению, выездам на встречную полосу и нарушению правил перевозки детей. УГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности!

За нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или Вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,

Для сообщений в WhatsApp, Viber: 8(999)374-36-13.

Ваш звонок может спасти чью-то жизнь! Давайте вместе остановим эпидемию пьянства за рулем!