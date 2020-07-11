новости
новости
Регистрация
Тульские госавтоинспекторы перешли на усиленный режим работы

Тульские госавтоинспекторы перешли на усиленный режим работы

В выходные дни на дорогах региона увеличено число экипажей ДПС.

В субботу и воскресенье сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы с максимальным привлечением личного состава ГИБДД.

Инспекторы будут проводить профилактические рейды в Туле и районах области. Плотность нарядов ДПС на дорогах будет увеличена. Особое внимание будет уделяться пьяному вождению, выездам на встречную полосу и нарушению правил перевозки детей. УГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности!

За нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или Вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для сообщений в WhatsApp, Viber: 8(999)374-36-13.

Ваш звонок может спасти чью-то жизнь! Давайте вместе остановим эпидемию пьянства за рулем!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:00 0
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекцияусиленные режим несения службыпрофилактические рейды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Карта коронавируса в Тульской области: данные на 11 июля
Карта коронавируса в Тульской области: данные на 11 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.