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В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Богородицкого и Кимовского районов в возрасте от 69 до 84 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за всё время в регионе умерли 145 человек с коронавирусом.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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