В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Богородицкого и Кимовского районов в возрасте от 69 до 84 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за всё время в регионе умерли 145 человек с коронавирусом.