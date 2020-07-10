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На въезде на Восточный обвод в Туле изменится схема движения

На въезде на Восточный обвод в Туле изменится схема движения

Это связано с проведением дорожных работ.

В ночь с 11 на 12 июля на участке Восточного обвода от съезда к ТЦ «Декатлон» и «Леруа Мерлен» до съезда к ЖК «Времена года» будет организовано движение транспорта по двум полосам вместо четырех.

Также не будет работать левый поворот на светофоре со стороны Пролетарского района. К гипермаркету «Декатлон» можно будет подъехать, развернувшись рядом с автозаправочной станцией. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:10 +7
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