На въезде на Восточный обвод в Туле изменится схема движения

В ночь с 11 на 12 июля на участке Восточного обвода от съезда к ТЦ «Декатлон» и «Леруа Мерлен» до съезда к ЖК «Времена года» будет организовано движение транспорта по двум полосам вместо четырех.

Также не будет работать левый поворот на светофоре со стороны Пролетарского района. К гипермаркету «Декатлон» можно будет подъехать, развернувшись рядом с автозаправочной станцией. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Кликните на схему для увеличения: