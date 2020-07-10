В Тульской области 64 новых случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время в регионе COVID-19 заболели 7376 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

37 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса, зафиксировано 174 летальных исхода. Выздоровели 7 752 человека.