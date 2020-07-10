«Тульская Гармонь» покоряет рынки США, Мексики и стран Латинской Америки

Фабрика получила заказ на изготовление диатонической гармони для продажи на рынках этих стран.

Заказ «Тульская Гармонь» получила от компании Massimo Inc.

Диатоническая модель гармони отличается от привычных русскому человеку: такой инструмент при сжиме и разжиме мехов воспроизводит разные ноты. А гармони для отечественного рынка хроматические: ноты, воспроизводимые на сжим и разжим, одинаковые.

Еще одно отличие — отсутствие голосовых планок в левом полукорпусе. Будет изменен также дизайн гармони и форма корпуса.

Заместитель директора по экономике и ВЭД фабрики «Тульская Гармонь» Анастасия Астапова рассказала музыкальному изданию:

– Участие в выставке Namm Show USA 2020 в составе общего стенда Ассоциации «МИР-МИО» открыло для нас возможность сотрудничества с зарубежными партнерами. В частности, заказ на изготовление диатонической гармони для продажи на территории США, Латинской Америки и Мексики подтверждает, что спрос на язычковые инструменты, и в частности гармони в мире есть, и запрос может поступать не только от отечественного рынка. Нашими конструкторами и производством была проделана большая работа для того, чтобы инструмент был создан и соответствовал всем требованиям, заявленным заказчиком. Мы гордимся качеством полученных образцов и надеемся на продолжение сотрудничества и на дальнейшую работу в новом для нас направлении.

Два образца диатонической гармони уже отправлены в США для презентации в интернет-магазине заказчика и дальнейшего продвижения.

Почитать о секретах создания тульской гармони можно ЗДЕСЬ. А еще в Туле есть памятник этому музыкальному инструменту.