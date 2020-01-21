Арт-объекты Тулы: 10 самых необычных памятников

Памятников и других арт-объектов в Туле всё больше. Myslo расскажет историю каждого. Сегодня — подборка из 10 «самых тульских».

самый местный Памятник Левше Тула, ул. Советская, 1-а Памятник Левше, персонажу одного из самых известных произведений писателя Николая Лескова, является одним из символов Тулы — города оружейников. Монумент воплощает собой мастерство тульских рабочих. Он был установлен в 1989 году на территории «Туламашзавода», а в 2009 году перенесён на набережную Упы, где находится и по сей день. Отлитый из бронзы мастер как будто говорит прохожим: «Если уж занялся чем-то, то будь в этом лучшим». Прищурившись, Левша внимательно рассматривает только что подкованную механическую блоху — уникальную игрушку, созданную английскими умельцами. Туляки прозвали Левшу «памятником самой маленькой зарплате» или «памятником козявке» (ну любя, конечно же). Самый счастливый «Подкова счастья» Тула, ул. Советская, набережная реки Упы 9 сентября 2016 года, в Туле на набережной Упы в честь Дня города открыли арт-объект «Подкова счастья». Этот символ семейного очага установили рядом с памятником Левше. Внешний вид этого арт-объекта выдержан в едином стиле с фирменным ограждением завода, мостом, ротондой.

самый вкусный

Памятник тульскому прянику

Тула, пл. Ленина, напротив Дворца бракосочетаний

В самом центре Тулы красуется арт-объект, посвящённый главному символу региона, нашему гастрономическому бренду — тульскому прянику. Он появился в Туле 6 июля 2014 года. Памятник отлит из бронзы, его диаметр 2,5 метра, вес — 1,3 тонны.

На лицевой стороне надпись «Тульский пряник известен с 1685 года». На обратной стороне: «Тульский пряник — Государь, испекли его, как встарь. Этот пряник предки ели и нам велели!» (авторы Чижова А. В. и Пояркова В. А. ).

Самая музыкальная

«Тульская гармонь»

Тула, пересечение пр. Ленина и ул. 9 Мая

Гармонь — это тоже символ Тулы. У нас находится старейшая гармонная фабрика в стране, в нашем городе родился и жил создатель двухрядной хроматической ручной гармоники Николай Белобородов.

Скульптурная композиция, посвященная гармони, в Туле появилась в сентябре 2016 года. Выполнена она из бетона, высота постамента с гармонью — 1,5 метра.

самый необычный

Арт-объект «Укрощение блохи»

В пространстве «Ликерка Лофт», пр. Ленина, 85

Арт-объект в стиле стим-панк «Укрощение блохи» открылся в Туле 27 мая 2016 года. Владелец и автор скульптуры Игорь Золотов рассказывал Myslo о смысле памятника: «Арт-объект интерактивный, самого Левши в нём как бы нет — только тень. И любой желающий сможет попробовать себя в роли Левши». Уже есть и легенда: прикоснулся к гвоздю Левши — получил заряд творческой энергии. Туляки прозвали композицию «Блоха-киборг».

самый любимый туляками

Динозавр, Серпентина Юрьевна или просто «Тёща»

Тула, ул. Октябрьская, 26

Точная копия динозавра из металла у старого корпуса Тульского экзотариума. По мнению ученых, все пропорции в этой скульптуре четко соблюдены, а вот размер рептилии немного уменьшен. Установлен осенью 1989 года. Туляки — люди с юмором, поэтому динозавра окрестили «Тёщей». И название прижилось. Шутки туляков на этом не закончились.

Как-то на 8 Марта кто-то подарил «Тёще» букет цветов.

Работники экзотариума отнеслись к этому с чувством юмора, начали придумывать памятнику образы и воплощать их в жизнь. Теперь почти на каждый праздник динозавра тематически наряжают. «Тёща» уже побывала и Красной Шапочкой, и Снегурочкой, и школьницей, и вампиром. А Путина встречала в кимоно! Кстати, скульптор Юрий Уваркин назвал своего динозавра Тиной, поэтому ее принято наряжать только в женские наряды и уважительно величать Серпентиной Юрьевной.

самый студенческий

Памятник «хвосту»

Тула, пр. Ленина, 84, напротив учебного корпуса №2 ТулГУ

8 сентября 2007 года в Туле открылся памятник студенческому «хвосту», подарок городу от издателя и предпринимателя Игоря Золотова (он же — автор «Блохи»).

Маленький дракончик, в лапках — зачетка, удивленно смотрит на отсутствующий хвост. Да, у студента Дракоши хвостов нет, всё сдал! Памятник отлит из 91 счастливого пятака, которые тульские студенты клали под пятку, сдавая экзамены. Говорят, перед сессией тульские студенты приходят потереть бесхвостого дракончика и положить пятачок, веря в успешную сдачу сессии. И помогает!

Дракошу неоднократно крали. Он легкий, всего 10 кг, унести его несложно. К счастью, его всегда находили поблизости.

самый исторический

Скульптура «Исторический центр города»

Тула, ул. Советская, 8

Торжественное открытие этой скульптуры состоялось 15 апреля 2016 года. Она представляет собой макет центральной части Тулы образца 1913 года. Эта территория ограничена ул. Советской с запада, юга и востока, Тульским оружейным заводом и рекой Упой — с севера.

Скульптура отлита из бронзы, ее размер 2,6 метра на 3,15 метра, а вес — около 1 тонны. В основу создания макета легли старые карты города Тулы, книга «Тула на старой открытке».

Центральные элементы — Тульский кремль и Успенский собор с колокольней, высота которой 27 см. Это самое высокое здание макета. Всего же здесь более 30 зданий, все подписаны.

самый уютный

«Тульское чаепитие»

Тула, пересечение улиц Пузакова и Октябрьской (Октябрьский сквер)

Скульптура появилась в Заречье в 2014 году, она из бронзы и представляет собой сцену чаепития. За столом мужчина играет на гармони, женщина с улыбкой слушает музыку. У стола — кот и пёс. Уютно! Кстати, гостям здесь рады: у стола стоит незанятый стул, а на столе — свободная чашка чая. Участником тульского чаепития можно стать запросто!