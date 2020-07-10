Тулячка забыла в банкомате деньги: к забравшему их мужчине пришла полиция

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Недавно 32-летняя жительница Тулы отправилась снять наличные в банкомате. Женщина случайно оставила в купюроприемнике несколько банкнот, а спустя некоторое время обнаружила недостачу и написала заявление в полицию.

При изучении записей камер видеонаблюдения оперативники пришли к выводу, что деньги забрал увидевший их 43-летний мужчина. В его действиях усмотрели признаки кражи, так как он понимал, что это чужие 15 тысяч рублей.

«Мужчина признался в содеянном. Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.