В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 9 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Статистика за всё время такова:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:40, 26 2830 0
вчера, в 17:30, 74 8844 4
вчера, в 11:03, 0 5472 1
вчера, в 10:47, 10 6796 0
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