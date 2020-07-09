В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 9 июля

За сутки в Тульской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за всё время такова:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: