Еще четверо жителей Тульской области с подтвержденным COVID-19 умерли от пневмонии

Фото из архива Myslo.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за весь период в Тульской области умерли 137 человек с коронавирусом.