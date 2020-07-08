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Еще четверо жителей Тульской области с подтвержденным COVID-19 умерли от пневмонии
Фото из архива Myslo.

Еще четверо жителей Тульской области с подтвержденным COVID-19 умерли от пневмонии

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за весь период в Тульской области умерли 137 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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