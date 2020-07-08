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Как наложить ограничение от мошенников на свою на недвижимость?

Как наложить ограничение от мошенников на свою на недвижимость?

Дом или квартиру нельзя будет продать, подарить, сдать в залог или в аренду и оформить право собственности без личного участия владельца.

Кадастровая палата по Тульской области отмечает, что жители области стремятся обезопасить свою недвижимость от мошенников, подавая заявления о внесении специальных отметок в Единый государственный реестр недвижимости.

«Чтобы обезопасить имущество от действий мошенников, собственник может обратиться с заявлением о внесении в ЕГРН записи о запрещении проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия. Таким образом, по доверенностям сделки регистрироваться не будут. О поступлении такого заявления делается отметка в ЕГРН», — рассказала начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Тульской области Мария Титова.

У правообладателей есть возможность запрещать осуществление регистрационных действий в отношении принадлежащей им недвижимости без их личного участия (или участия законного представителя). За 6 месяцев 2020 года жители Тульской области внесли 1950 подобных отметок, а за этот же период текущего года — около 1250.

Также правообладатель, уже утративший право на имущество, может сделать в ЕГРН отметку о наличии возражений в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости (за 6 месяцев 2019 года внесено 3 таких отметок, за тот же период 2020 года — 4).

Заявление о внесении соответствующей отметки в ЕГРН можно подать как через офисы МФЦ, так и в электронном виде через «Личный кабинет» на портале Росреестра.

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