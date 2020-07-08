Ночью на ул. Плеханова в Туле обнаружили израненную женщину

Как стало известно Myslo, минувшей ночью рядом с домом № 147, корп. 2 на ул. Плеханова в Туле очевидцы обнаружили женщину с повреждениями, которые характерны для падения с высоты. Информация о происшествии поступила в экстренные службы около двух часов ночи.

На данный момент известно, что пострадавшей 40 лет и она госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Предполагается, что она упала с козырька подъезда. Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.