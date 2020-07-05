В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 5 июля

За сутки в Тульской области зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Статистика за всё время такова:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунтктам: