В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 5 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.
Статистика за всё время такова:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунтктам:
сегодня, в 16:58, 0 0 0
сегодня, в 14:35, 66 970 -4
сегодня, в 10:42, 50 6789 0
сегодня, в 10:29, 25 4339 -1
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