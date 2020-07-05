В Тульской области налоговая служба возобновляет прием граждан

С 6 июля обратиться в налоговую инспекцию можно без предварительной записи.

Операционные залы территориальных налоговых органов работают по следующему графику:

понедельник, среда: 9.00 — 18.00;

вторник, четверг: 9.00 — 20.00;

пятница: 9.00 — 16.45;

суббота, воскресенье: выходные дни.

Исключение составляют только налоговые инспекции, на территории которых введен карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом.

Узнать график работы налоговых органов можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» — «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

ФНС России обращает внимание, что при посещении инспекции обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Также ФНС России рекомендует налогоплательщикам бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами: