«Динамо» – «Арсенал»: конец истории

Фото пресс-службы "Арсенала".

Вопреки всем прогнозам, «Арсенал», играя час в меньшинстве, одержал победу, прервав серию из пяти поражений подряд.

Пауза между календарными матчами в три дня — слишком малый срок для того, чтобы измениться кардинально, или даже просто измениться. За это время можно было получить лишь эмоциональную перегрузку, что, собственно, и произошло. Черевченко, может, и уехал, но свой багаж все равно оставил в Туле. Команда играет по его принципам, тактическим схемам. Как пример — забитый мяч случился в результате взаимодействий самой боеспособной игровой связки этого лета Лесовой — Луценко. Один прострелил, другой замкнул.

При этом и перед новым, пусть даже и.о., но главным тренером «Арсенала» встали кадровые проблемы — по-прежнему отсутствовал из-за травмы Григалава, без которого в защите, как выяснилось, очень трудно, получил травму ключевой игрок середины поля Чаушич. Две таких серьезных пробоины в составе еще надо было залатать. Зато чем хорош нынешний «Арсенал» — любые кадровые революции можно смело начинать с вратарской линии. После двух матчей Лодыгина пост номер один вернулся к Егору Шамову. Из других принципиальных перемен — вновь вышел на поле Комбаров и после долгого перерыва появился в старте Ломовицкий, который провел очень хороший матч. Хотя играл он не в совсем привычный для себя футбол — команда больше оборонялась, а не атаковала.

Впервые этим летом к своей любимой двадцатой минуте «Арсенал» не проигрывал, а вел в счете. Единственное, со «Спартаком» к этому моменту еще была ничья.

Пожалуй, забитый Тулой мяч стал сюрпризом не только для арсенальских болельщиков,

но и для игроков «Динамо».

Ведь голевой эпизод начался с удачного отбора вблизи чужой штрафной площади Ткачева. Казалось бы, команда, имеющая пять поражений подряд, да еще стабильно пропускающая в дебюте матча, после своей неудачной атаки должна тут же быстро откатиться в оборону, здесь же все получилось вопреки. Ткачев удачно поборолся, тут же под его передачу открылся на фланге Лесовой, а под него уже бежал на пятачок перед воротами Луценко. В оборону-то, оказывается, никто не поспешил.

После уже 13-го забитого мяча нашим лучшим бомбардиром, да еще в ворота своей бывшей команды, не могли не возникнуть опять разговоры в прессе о том, что Евгений что-то там доказывает своей бывшей команде, которая его не так оценила. Этому способствовал и его непонятный посторонней публике жест с расставленной пятерней на руке, который он демонстрировал динамовской трибуне. Ну, во-первых, доказывать надо было в те три года, которые он в «Динамо» провел. А почему не получалось — тоже легко понять. Традиционно в «Динамо» нападающих с именем — больше, чем в «Арсенале» сейчас вратарей. Не покатило у одного, тут же ему в конкуренцию бросили в бой другого. В «Арсенале» же Луценко получил уникальный шанс оставаться королем атаки, даже если что-то не получалось. В конце концов наладились игровые связи, пришло взаимопонимание и итоговый результат. «Арсенал» получил того Луценко, которого в «Динамо» и не могло быть.

Наверное, игра получилась бы достаточно занятной, если бы на исходе первого тайма вторую желтую не получил Кирилл Комбаров. Конечно, капитан подвел команду этим удалением. Но, с другой стороны, всем известно, что «Арсеналу» в последних матчах не хватало огня на поле, эмоций. Кому и задавать в этом тон, как не капитану. Другое дело у нас что ни судья, то личность, со своими подходами. Очевидные нарушения могут по десять минут рассматривать в телевизоре, а за неочевидные карать и миловать по своим представлениям. Первая желтая, предъявленная Комбарову была, как кажется, из разряда фифти-фифти. Кто-то из судей в начале матча и не стал бы так активно вмешиваться в игру, ограничился внушением. В итоге же горчичники у нас посыпались один за другим. Предупрежденных футболистов в «Арсенале» набралось почти на команду — восемь человек, включая вратаря.

Конечно, игроков наверняка предупреждали, что Владислав Безбородов без желтых карточек — как без тульских пряников, надо быть осторожнее. Однако «Арсеналу», чтобы преодолеть свою низшую точку падения, наверное, надо было пройти и через это испытание — более часа в меньшинстве против «Динамо», почувствовавшего вдруг вкус чужой крови и интерес к позиции в первой половине турнирной таблицы.

В общем-то, ничего невероятного, кроме давления и бесконечных ударов в сторону ворот динамовцы не создали. Разве что памятный удар головой Игбуна, после которого мяч приняла на себя перекладина. Ну, а что бы ей не подстраховать фартового в Москве Шамова, если штанги — во все времена лучшие друзья вратаря.

А вот «Арсенал» и в меньшинстве едва не снял все вопросы в матче, будь чуть поудачливее в атаке Ткачев.

Один из моментов ему создал Ломовицкий, протащивший мяч до самой лицевой линии и здорово откинувший под удар в глубину. Наверное, если бы игрок «Арсенала» попробовал ударить с лета, шансов было больше, а так, даже после одного касания, Ткачева успел перекрыть защитник, и момент практически был исчерпан.

После игры в среде болельщиков стала активно обсуждаться конспирологическая версия о том, что последними безвольными матчами игроки попросту сплавляли главного тренера. Ничего более странного и придумать нельзя. Назло маме уши отморозить? Вместо шестого места побиться за невылет? Да еще когда до конца чемпионата меньше месяца, и у действующего главного тренера контракт без того кончается.

Опять же для подобной подрывной работы должно быть некое лобби лидеров не только в раздевалке, но и на поле. В «Арсенале» же с этим по-прежнему проблема, что весьма ярко свидетельствует история с капитанской повязкой. На матч со «Спартаком» капитаном выходил Игорь Горбатенко. Теперь же, после удаления Комбарова, тот передал капитанскую повязку Евгению Луценко, а не тому же Горбатенко, который был на поле. Что ни матч, то новый капитан.

Зато с «Динамо» мы увидели достаточно боеспособный резерв «Арсенала». Во всяком случае, никто из появившихся на поле во втором тайме игру не испортил. Дебютировал Довбня, заменивший в перерыве травмированного Денисова. Вышел наконец-то Хлусевич, побывавший вообще-то не так давно на просмотре в Португалии. Пантелеев, Минаев, Ковалев уже выходили на поле этим летом. В самом по себе факте такого количества замен нет ничего невероятного, хотя за последнее время мы привыкли уже к тому, что основной состав «Арсенала» застегнут почти на все пуговицы, проникнуть в него трудно. Но тут случай особый — меньшинство, пандемия, жара. Не исключено, что и Черевченко был бы вынужден производить массовые перестановки. Однако факт остается фактом — большие кадровые перестановки во втором тайме позволили «Арсеналу» успешно противостоять сопернику, который отчаянно пытался отыграться.

Своей победой в Москве над традиционно неудобным для себя соперником «Арсенал» вернул веру в команду болельщикам, обеспечил практически сохранение места в Премьер-лиге и даже возродил робкие разговоры о шестом месте. На фоне невнятного «Спартака» и непонятного «Динамо» почему бы и нет?

Опять же минувшая неделя наглядно показала, что команда по-прежнему не брошена, от нее ждут более внятной игры, чем все последнее время. Когда это стало необходимым, оперативно произвели тренерские перестановки. Только что были выкуплены у «Зенита» права на Лесового. Ну и с такой трудной победой «Арсенал» почти сразу же поздравил губернатор области Алексей Дюмин.

В Москве тульская команда поставила точку в черной серии из пяти побед. Эта история ушла в прошлое, и время писать другую — более оптимистическую.

«Динамо» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)

4 июля. Москва, «ВТБ Арена», 2254 зрителя. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Гол: Луценко (17, 0:1).

«Динамо»: Шунин, Морозов (Соснин, 46), Рыков, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 78), Нойштедтер (Панченко, 65), Юсупов (Хильемарк, 46), Жоаозиньо (Рауш, 61), Филипп, Комличенко, Игбун.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Беляев, Денисов (Довбня, 46), Альварес, Ломовицкий (Хлусевич, 83), Горбатенко, Костадинов, Лесовой (Ковалев, 84), Ткачев (Пантелеев, 73), Луценко (Минаев, 73).

Предупреждения: Комбаров (19), Альварес (28), Костадинов (35), Юсупов (38), Игбун (50), Лесовой (81), Хлусевич (84), Минаев (90), Шамов (90+).

На 35-й минуте за второе предупреждение удален Комбаров.

Удары (в створ): 23 (9, 1 — перекладина) — 5 (1). Угловые: 10 — 1. Голевые моменты: 2 — 2.