В ДТП на трассе М-2 в Туле у внедорожника оторвало колесо

Вечером 5 июля на 184 км трассы М-2 «Крым» в Туле столкнулись автомобили Ford Explorer, Ford Focus и Kia Rio.

По словам участников автоаварии, Ford Explorer и Kia следовали в направлении Москвы, а Focus — в направлении Орла. Внезапно в районе поворота водитель легкового Ford потерял контроль над управлением, машину начало кидать по дороге.

- Я пытался выровнять автомобиль, но у меня не получилось. В результате чего я выскочил на встречку в Ford Explorer, — рассказал корреспонденту Myslo водитель легковушки. Один из автомобилей после зацепил Kia.

Удар был такой силы, что у внедорожника оторвало заднее левое колесо, оно, пролетев около 20 метров, приземлилось в кювете.

В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Ford Focus. Мальчик получил ушибы, медпомощь ему оказали на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Из-за ДТП на М-2 образовалась серьезная пробка в обе стороны. Будьте внимательны.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.