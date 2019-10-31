Как Богородицк превращается в «Город-театр»: репортаж

В четверг, 31 октября, министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков проинспектировал ход работ по благоустройству общественных пространств в Богородицке. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году в городе благоустроено два общественных пространства и семь дворов.

«Нескучный сад»

Местных жителей теперь радует сквер «Нескучный сад», расположенный на улице Луначарского. Благоустройство этой территории богородчане ждали давно! Теперь это точка притяжения и детей, и взрослых. Для ребят установлена большая игровая площадка, которая соответствует современным требованиям.

На фото можно увидеть, как сквер выглядел до благоустройства:

А теперь сравните с тем, что сейчас на этом месте:

Просто кардинальные перемены! Как отметила Галина Алёшина, конструктор подрядной организации ООО «МАФ», при создании игрового комплекса акцент делался на развитие детей.

Галина Алёшина - Детская площадка соответствует всем необходимым нормам и ГОСТам. Для нас главное — безопасность детей. Игровое оборудование можно использовать в любых погодных условиях, на зиму мы его не консервируем. Комплекс рассчитан на ребят от 6 до 14 лет. Но несмотря на это, сюда приходят мамы и с малышами помладше. На данный момент таких игровых комплекса в Тульской области два. Первый расположен в Туле на улице Кутузова.

Помимо установки игровой площадки в сквере заасфальтированы дорожки, установлены малые архитектурные формы и отремонтирован фонтан. Сейчас он, кстати, законсервирован на зиму.



Так фонтан выглядел в день открытия.

Заместитель главы администрации Богородицкого района Елена Степановна Колыхалова отметила:

Елена Колыханова - В 2018 году данное общественное пространство у нас проходило рейтинговое голосование и заняло второе место. Мы разработали дизайн-проект и с учетом мнения жителей решили сделать детскую площадку, так как место востребованное, детей в городе очень много. И наша мечта была, чтобы в городе появился фонтан.

Игровая площадка сейчас действительно востребована. Это подтверждает и местная жительница Светлана Плотникова, которая приходит сюда погулять вместе со своими детьми.

Светлана Плотникова - Я мама двоих детей. Хоть мы и живем далековато от Нескучного сада — в Западном микрорайоне — приходим сюда погулять довольно часто. Дочке и сыну нравится, с удовольствием здесь проводят время! Если сравнить площадку с тем, что было в этом месте, — это небо и земля! Наш город потихоньку благоустраивается и это радует.

Масштабное преображение набережной

Излюбленным местом жителей Богородицка, несомненно, является набережная. Ее начали реставрировать несколько лет назад, а в 2017 году здесь спустили пруд.

Пока территория выглядит довольно невзрачной: дно давно уже заросло травой, а о том, что здесь была вода, сейчас напоминает лишь пешеходный мост и небольшая лужица.

- Работы у нас ведутся еще с 2012 года. За счет средств спонсора у нас сделан мост, проведено освещение. По программе «Формирование городской комфортной среды» были вымощены дорожки, которые проходят вдоль городского сада. По «Народному бюджету» в 2017 году проведены работы по опорной стенке, также освещен городской сад, — рассказывает Елена Степановна. — Сейчас по программе «ФГКС» проводятся работы по обустройству смотровой площадки, установке малых архитектурных форм, ограждения по всему периметру. Общая сумма работ по муниципальному контракту в 2019 году составляет 21,5 млн рублей.

В 2019 году Богородицк стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству малых исторических городов. На проект «Город-театр» выделили грант в 54 млн рублей. Набережную ждет серьезное и масштабное преображение!

- Проект «Город — театр» проходил общественные обсуждения, мы учитывали мнения, собирали предложения и выработали определенную концепцию. Сейчас уже разработана проектная документация, ведется формирование сметы, — говорит Елена Колыхалова.

Елена Степановна отметила, что жителям Богородицка оказалось принципиально оставить вдоль набережной такое же чугунное ограждение, которое было ранее, даже с тем же рисунком. На этом они настаивали во время общественных обсуждений. Такое в итоге и оставили.

По словам замглавы района, чтобы привести набережную в более красивый вид, обязательное условие — расчистка пруда.

- В 2019 году мы заключили муниципальный контракт на это. В данный момент ведутся работы в части нового пруда, где укрепляется плотина. Также уже проложено русло ручья. После того, как все работы будут выполнены, поднимем задвижки плотины и заполним пруд водой. Это должно произойти к концу 2020 года, — уточняет Елена Степановна.

Сама концепция «Город — театр» предусматривает создание прогулочной плотины с устройством трибун и зон тихого отдыха, пляжной зоны с детскими игровыми и спортивными площадками, благоустройство улицы Пролетарской.

На данный момент подрядная организация ООО «Спецстрой-Монолит» обустраивает смотровую площадку.

Значительная часть работ уже завершена. Сейчас рабочие устанавливают ограждение и делают облицовку пола.

А вот так смотровая площадка будет выглядеть в завершенном варианте:

Местная жительница Екатерина Орлова отметила, что город преображается на глазах.

Екатерина Орлова - Любим всей семьей прогуляться по набережной. Несколько лет назад она была запущена — потрескался асфальт на дорожках, кое-где были сломаны лавочки, ограждение. Но сейчас всё преображается. Часть благоустройства уже выполнена. Ждем, когда сможем посидеть на смотровой площадке и полюбоваться на наш пруд и Богородицкий дворец! Уверена, что вид будет великолепный.

Программа «Формирование городской комфортной среды» в регионе

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков, который, кстати, сам является уроженцем Богородицка, подвел итоги увиденного:

- Богородицк уже третий год подряд участвует в программе «ФГКС». В этом году мы благоустраиваем ряд дворов и два общественных пространства — Нескучный сад и смотровую площадку на набережной. Из федерального бюджета на это выделено более 20 млн рублей. Всё благоустройство реализуется в рамках проекта «Город — театр». Богородицк процветает, и я уверен, что после реализации проекта набережная станет отличным украшением моего родного города.

Также Олег Дючков рассказал о предварительных итогах реализации программы «ФГКС» в регионе.

- За последние три года регион наработал большой опыт по разработке и реализации самых разных проектов по благоустройству. В этом году работы проходят во всех муниципалитетах. Жители сами выбирают объекты и участвуют в приемке. Все это позволяет региону сохранять лидирующие позиции в стране по этому направлению. Работы уже завершены на 280 объектах. Остальные находятся в финальной стадии.

Отметим, что всего в этом году в Тульской области благоустраивается 320 дворов и 30 общественных пространств. На эти цели направлено 798,8 млн рублей. По поручению губернатора Алексея Дюмина из регионального бюджета дополнительно выделено еще 208,9 млн рублей.