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Как больных COVID-19 лечат на дому

Как больных COVID-19 лечат на дому

Об этом рассказал минздрав Тульской области.

В городской клинической больнице № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева организован дистанционный консилиум для динамического наблюдения за пациентами c COVID-19, которые лечатся на дому. Как сообщает минздрав региона, это повышает эффективность лечения и снижает риск развития осложнений.

Задача врачей, наблюдающих пациентов с симптомами коронавирусной инфекции на дому, — своевременно оказать необходимую лечебно-диагностическую помощь. При большом количестве вызовов на дом врачу бывает сложно оценить развитие болезни у конкретного пациента в динамике.

В помощь терапевтам в больнице разработан чек-лист, в котором отмечается наличие или отсутствие насморка, першения в горле, кашля и одышки, потери обоняния, температура, сатурация (насыщение крови кислородом) и другие показатели.

Заполненный чек-лист врач передает заведующей терапевтическим отделением поликлиники, которая вносит эту информацию в таблицу с ежедневными данными по каждому пациенту. В зависимости от динамики состояния пациента заведующая дает рекомендации: продолжать лечение амбулаторно или госпитализировать его.

– Начало заболевания отличает малая симптоматика, поэтому так важно отслеживать показатели именно в первые дни. Оценивая состояние пациента ежедневно, мы отчетливо видим развитие болезни. Особенно это ценно, когда врачи меняются: находясь у пациента, терапевт может дистанционно проконсультироваться с заведующей и оценить ситуацию в динамике, — рассказала главврач больницы Маргарита Томаева.

Трижды в неделю врачебная комиссия учреждения собирается для анализа проведенной работы по дистанционному наблюдению пациентов и при необходимости корректирует работу врачей.

Сейчас под наблюдением врачей больницы находятся 364 человека, в том числе 284 взрослых и 80 детей.

Особое внимание уделяется пациентам группы риска: людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.

Аналогичная практика дистанционных консилиумов применяется и в других медучреждениях региона, которые наблюдают пациентов с коронавирусной инфекцией на дому.

Сюжет: Коронавирус
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