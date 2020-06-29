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Житель Тульской области выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Тульской области выиграл в лотерею миллион рублей

Свой выигрыш победитель поделит между домочадцами.

Житель Тульской области выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. Как рассказал победитель, он купил аж шесть билетов: по три для себя и жены. В них он искал свои любимые числа.
 
О выигрыше супруги узнали, когда в воскресенье смотрели передачу по телевизору.
 
– Я внимательно следил за ходом тиража. В одном билете осталось зачеркнуть число десять, и я представил, как выпадает шар с этим номером. Именно он и выпал! В следующее мгновенье мы с женой уже радовались своему везению и обнимались. Сразу вспомнил, что незадолго до победы я поймал щуку, но мы с женой ее отпустили. Думаю, как в сказке «По щучьему велению», исполнилось мое желание, — рассказал мужчина в интервью пресс-службе «Столото».
 
Свой выигрыш победитель поделит между домочадцами.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 −3
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