Житель Тульской области выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Тульской области выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. Как рассказал победитель, он купил аж шесть билетов: по три для себя и жены. В них он искал свои любимые числа.

О выигрыше супруги узнали, когда в воскресенье смотрели передачу по телевизору.

– Я внимательно следил за ходом тиража. В одном билете осталось зачеркнуть число десять, и я представил, как выпадает шар с этим номером. Именно он и выпал! В следующее мгновенье мы с женой уже радовались своему везению и обнимались. Сразу вспомнил, что незадолго до победы я поймал щуку, но мы с женой ее отпустили. Думаю, как в сказке «По щучьему велению», исполнилось мое желание, — рассказал мужчина в интервью пресс-службе «Столото».

Свой выигрыш победитель поделит между домочадцами.

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