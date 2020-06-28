В Тульской области зафиксировано 76 новых случаев заболевания COVID-19

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За всё время коронавирусом заболели 6928 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

46 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 6791 новый случай коронавируса. Зафиксировано 104 летальных исходов, выздоровели 5735 человек.

Всего в России выявлено 634 437 случая коронавируса в 83 регионах, зафиксирован 9073 случая летального исхода, выздоровели 399 087 человека.