Фото из архива Myslo
В Тульской области скончалось еще три человека с коронавирусом
У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.
Как сообщает региональный оперштаб, три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет.
У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 100 человек с коронавирусом.
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