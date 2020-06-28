В Тульской области скончалось еще три человека с коронавирусом

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У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.

Как сообщает региональный оперштаб, три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет.

У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 100 человек с коронавирусом.