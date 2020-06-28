новости
новости
Регистрация
В Куркинском районе задержали мужчину, застрелившего односельчанина
Фото: СУ СК РФ по Тульской области

В Куркинском районе задержали мужчину, застрелившего односельчанина

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

27 июня 2020 года в районе поселка Пашково Куркинского района Тульской области найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в живот.

Предварительно установлено, что 22-летний пьяный местный житель находился на берегу реки в поселке Пашково Куркинского района. Он выстрелил из ружья местному жителю в живот, после чего скрылся.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками УМВД по Тульской области установили и задержали подозреваемого.

Следственными органами СК по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:58 0
Другие статьи по темам
Место
Куркинский районСУ СК России по Тульской области
Прочее
убийствоогнестрельное ранение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области зафиксировано 76 новых случаев заболевания COVID-19
В Тульской области зафиксировано 76 новых случаев заболевания COVID-19
Погода в Туле на 28 июня: жара, переменная облачность, местами гроза
Погода в Туле на 28 июня: жара, переменная облачность, местами гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.