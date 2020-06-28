В Куркинском районе задержали мужчину, застрелившего односельчанина
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
27 июня 2020 года в районе поселка Пашково Куркинского района Тульской области найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в живот.
Предварительно установлено, что 22-летний пьяный местный житель находился на берегу реки в поселке Пашково Куркинского района. Он выстрелил из ружья местному жителю в живот, после чего скрылся.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками УМВД по Тульской области установили и задержали подозреваемого.
Следственными органами СК по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.