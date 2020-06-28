Фото из архива Myslo
В каких районах Тульской области есть коронавирус: карта на 28 июня
Публикуем актуальную информацию.
Региональное правительство опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано 76 новых случаев COVID-19.
Полная статистика за весь период:
Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:53, 15 4330 0
сегодня, в 10:49, 15 2124 -1
вчера, в 22:12, 78 9505 1
вчера, в 16:01, 34 6653 1
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