В каких районах Тульской области есть коронавирус: карта на 28 июня

Фото из архива Myslo

Региональное правительство опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано 76 новых случаев COVID-19.

Полная статистика за весь период:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: