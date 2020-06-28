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В каких районах Тульской области есть коронавирус: карта на 28 июня
Фото из архива Myslo

В каких районах Тульской области есть коронавирус: карта на 28 июня

Публикуем актуальную информацию.

Региональное правительство опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано 76 новых случаев COVID-19.

Полная статистика за весь период:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

 

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