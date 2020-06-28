«Ростов» – «Арсенал»: рождение короля

Фото из архива Myslo и пресс-службы ФК "Ростов".

И если еще недавно мы оптимистично оценивали турнирную таблицу с точки зрения повторения прошлогоднего успеха и шестого места, теперь уже впору заглядывать, что там делается в самом низу. Радует только одно — есть команды, чьи турнирные достижения еще хуже.

Впечатление такое, что «Ростов» этот матч выиграл еще неделю назад, в Сочи. После того исторического разгрома ничего ведь не предвещало глобальных перемен. Более того, из ростовского штаба, намеренно ли, случайно, но дровишки с откровенной дезой в костер периодически подбрасывали. То вдруг дату карантина надо считать с 13 числа, а значит, все заболевшие к игре с Тулой будут считаться излеченными, то за день до матча с уверенностью заявлялось, что придется выставлять академию. В итоге наскребли если не самый боевой, то боеспособный состав.

Конечно, на войне как на войне.

Если готовишь большое наступление, от которого зависит успех операции, неплохо бы хорошенько запудрить противнику мозги, особенно если есть такая возможность.

«Ростов» всей этой ситуацией пользовался по максимуму, в Туле, по-видимому, велись на то, о чем писали в прессе. Иной разведки не было. Даже утром в день матча четкой информации о том, кто же будет играть за «Ростов», в СМИ так и не появилось. Таким образом информационная война без шансов оказалась выигранной «Ростовом».

Согласитесь, это совсем разные настроения в голове — лететь за тридевять земель, предполагая, что против тебя выйдет героическая сборная академии, чей вратарь совершает по 25 сейвов за матч, или команда, которая бьется за место в Лиге чемпионов. Еще хуже, когда ты летишь и вообще не понимаешь, с кем играть — со сборной колхоза «Новый путь» или с мадридским «Реалом».

При всех наших серьезных претензиях к последним результатам «Арсенала», это и весомый упрек организаторам соревнований, которые вообще отстранились от ситуации с «Ростовом»: как будет, так и будет. Что перед игрой с Сочи, что перед игрой с Тулой. Тогда как именно проводящая организация должна отвечать за порядок, регулировать движение кому в какую сторону рулить. Мы же читали бесконечные отсылки к местному Роспотребнадзору — все решения в его компетенции. Но, извините, у нас кто проводит чемпионат России по футболу — РФС с Премьер-лигой или ростовский Роспотребнадзор?

Разве совсем уж невыполнимая задача хотя бы добиться внятной оценки происходящего — с датами, адресами и явками? Узнать, допускают ли местные организации условного Байрамяна или Еременко за несколько дней до матча «Ростов» — «Арсенал», а не в день игры. Если не допускают, то почему? Если да, то по каким основаниям. Заодно ответить на вопрос: если обо всех случаях заболевания коронавирусом надо информировать немедленно, как гласит регламент, то как оценивать ситуацию с тем же Байрамяном? Получается, он заболел аж 12-го, а сообщили об этом 17-го. Неужели пять дней в эпоху цифровых технологий попадает под определение «немедленно»? И если да, то может и дату карантина, в назидание другим, считать с момента явления миру этого «немедленно». И вообще — если одна команда пять дней пыталась без лишней огласки спасти ситуацию, не ставя об этом в известность РФС, так ли уж виноваты перед всей страной «Сочи», не пожелавшие переносить матч?

«Арсеналу», безусловно, во всех своих проблемах следует сначала искать причину в себе.

Но при этом все участники соревнований должны находиться в равных условиях. Если в какой-то из команд ЧП в связи со всеми понятными событиями, то, наверное, и так называемая общественность, и уж тем более ближайший соперник должны иметь внятную и конкретную информацию относительно ближайшего развития событий, а не ссылки на решения местного Роспотребнадзора. Надо играть в футбол, а не околофутбол.

В итоге же получилось так, что игра уже полчаса как шла, а «Арсенал», по видимому, еще летел в самолете и гадал, кто выйдет на матч. Гол, случившийся уже на тридцатой секунде, да еще с феерическим забросом на пятачок в штрафную своим же защитником, — это, конечно, нонсенс. Гол, который прилетел из ничего почти тут же — из той же категории. Начинать матч против любого соперника, готовившегося к играм на уровне Премьер-лиги, с форой в два мяча — практически самоубийство. Но ведь любое сражение не закончено, пока не прозвучал финальный свисток судьи. Времени на то, чтобы повернуть ход событий, оставалось предостаточно.

К сожалению, что-то такое сломалось в этом году в системе «Арсенала». Когда в пяти матчах чемпионата выходит уже третий голкипер — это, наверное, лучшее тому свидетельство. Метания еще никогда не были свидетельством силы. Да, собственно, и с составом творится что-то странное. Стартовый состав матча в Ростове практически наполовину отличался от того, который начинал игру со «Спартаком». Понятно, что по факту есть резкое возобновление сезона, необходимость форсирования формы, какие-то внутренние причины, и все-таки под занавес чемпионата логично ожидать некоей последовательности принятия решений.

Если допустить, что «Ростов» в большинстве своем соблюдал карантинные меры и последние две недели толком не тренировался, хотя бы после перерыва можно было ожидать, что гости попытаются убыстрить игру, и воспользоваться хотя бы преимуществом в физической готовности. Отчасти это получилось, даже стали возникать опасные моменты у ворот хозяев поля. И все равно было ощущение некоей безнадеги. Игра в атаке все чаще сводится к тому, чтобы забросить мяч на Луценко, а он разберется. Один из забросов после перепаса Кангвы и Лесового удался, и это оказалось самым светлым пятном в игре тульской команды в этом матче. Евгений Луценко установил рекорд Премьер-лиги, забив в ходе одного чемпионата уже восемь мячей головой. Когда-то, в советские времена, королем воздуха считался сверкающий благородной лысиной форвард донецкого «Шахтера» Виталий Старухин. Потом фанаты придумали кричалку «От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев».

И вот теперь в России родился новый король воздуха — Евгений Луценко.

Наш король в этом матче запомнился и еще одним эпизодом, когда с линии вратарской пытался переправить мяч пяткой в рамку «Ростова». Вообще-то подобное обычно себе позволяют при счете 2:0 в свою пользу, а не 0:2. Однако то, что у Луценко в этот момент, по сути, и не было достойных адресатов для продолжения атаки, хотя он уже по-дзюбовски и выиграл мяч в чужой штрафной, и сохранил его у себя, объясняет, наверное, причины того, почему больше, чем на один забитый мяч «Арсенал» не наиграл.

Во втором тайме неожиданно рано пошли замены — вероятно по той же причине, о которой уже сказано выше — нужно было увеличивать темп и создавать давление на ворота соперника. К сожалению, в этот раз ни одна замена не сработала. Движения и забросов в штрафную, конечно, стало больше, однако креатива в игре не прибавилось.

«Арсенал» проиграл уже четвертый матч подряд, и пока непонятно за счет чего команда будет вылезать из этой ситуации, стабильно пропуская с марта мячи в свои ворота в каждом матче.

«Ростов» — «Арсенал» — 2:1

27 июня. Ростов-на-Дону, «Ростов Арена», 4541 зритель. Судьи Владимир Москалев (Воронеж), Адлан Хатуев (Грозный), Илья Елеференко (Москва).

Голы: Мамаев (1, 1:0), Ионов (17, 2:0), Луценко (58, 2:1).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Чернов, Мамаев, Ионов (Долгов, 88), Глебов, Зайнутдинов (Черкес, 88), Саплинов (Байрамян, 66), Шомуродов (Прошляков, 52).

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш (Ковалев, 67), Григалава, Денисов, Альварес (Володько, 77), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Костадинов, Чаушич (К.Кангва, 67), Лесовой, Э. Кангва (Банда, 78), Луценко.

Предупреждения: Денисов (10), Лесовой (57), Глебов (62), Козлов (66), Горбатенко (70), Прошляков (76), Ковалев (77), К. Кангва (89).

На 95-й минуте за второе предупреждение удален Прошляков.

Удары (в створ): 10 (4) — 15 (4). Угловые: 2 — 7. Голевые моменты: 4 — 2.