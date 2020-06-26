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В Тульской области скончались еще трое пациентов с COVID-19

В Тульской области скончались еще трое пациентов с COVID-19

Они умерли от пневмонии.

Как сообщает региональный оперштаб, три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Киреевского района в возрасте 60 лет, 81 года и 92 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 93 человека с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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