В каких городах, деревнях и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 26 июня
COVID-19 есть во всех районах региона.
Региональное правительство опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано 80 новых случаев COVID-19.
Полная статистика за весь период:
Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 14:04, 4 194 -1
сегодня, в 10:53, 16 4290 0
сегодня, в 10:43, 28 3650 0
сегодня, в 09:25, 15 3432 0
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