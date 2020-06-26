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В каких городах, деревнях и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 26 июня

В каких городах, деревнях и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 26 июня

COVID-19 есть во всех районах региона.

Региональное правительство опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано 80 новых случаев COVID-19.

Полная статистика за весь период:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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