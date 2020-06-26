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Главный врач «Арсенала»: «Мы все рано или поздно переболеем коронавирусом»
Фото из архива Myslo.

Главный врач «Арсенала»: «Мы все рано или поздно переболеем коронавирусом»

Александр Резепов в интервью клубной пресс-службе рассказал, как команда работает в сложной эпидобстановке.

О матче со «Спартаком»

- Мы максимально выполнили все требования и даже сделали больше, чем написано в регламенте. От команды, которую принимали, не получили никаких претензий. Не было к нам вопросов и со стороны делегата РПЛ. Отработали на твердую пятерку.

— Лига отметила хорошую организацию матча в Туле.

- Мы старались. Недавняя товарищеская игра с ЦСКА в Москве была показательной. На ней мы максимально отработали регламент, провели тестирование, использовали средства защиты. По сути, этот спарринг был тренировкой и по отработке регламента. Важным было все — как нужно сидеть запасным и тренерам, как выходить на поле и так далее.

— На Центральном стадионе «Арсенал» установлен дезинфицирующий тоннель, такой же находится и на тренировочной базе. Он реально помогает?

- Тоннель нужен для того, чтобы обработать одежду и тело раствором антисептика. Если есть следы вируса или бактерии, они будут уничтожены. Это лишь один из методов профилактики, в том числе при заносе инфекции на одежде.

О тестах на коронавирус в клубе

— Как проходит тестирование в «Арсенале», с какой периодичностью сдают анализы футболисты? Регламент требует проводить его за 48 часов до матча.

- Во-первых, большое спасибо руководству «Арсенала» за профессиональный подход. На тестах не экономим, хотя это довольно дорогостоящие процедуры. Гурам Захарович не ставит целью минимизировать исследования, наоборот, расширяет их. Тесты проводятся и для сотрудников офиса, водителей, поваров и других сотрудников базы. Мы понимаем, что коронавирус может проходить бессимптомно, поэтому регулярно берем анализы крови на антитела, проводим экспресс-тесты на антитела, берем мазки из зева, как предписано регламентом за 48 часов до матча. Если возникает экстраординарная ситуация, можем взять забор крови и мазок.

Лаборатория, с которой сотрудничаем, идет навстречу, результат получаем в тот же день.

Кстати, хочу отметить качественную работу лаборатории Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России. Важно знать, что в нашей ситуации результат теста будет известен сейчас, а не на третий-четвертый день.

— Один из ключевых моментов в профилактике ковида — личная дисциплина и ответственность.

- Регулярно проводим беседы на эту тему с футболистами, хотя некоторые вещи давно понятны. Примерно раз в три дня обязательно напоминаем о необходимости дистанцирования, поведении за пределами базы и, конечно, подаем собственный пример. Я и другие сотрудники медицинского штаба «Арсенала» ходим в маске, держим дистанцию и требуем того же от всех членов команды и сотрудников клуба. Возможно, на первых порах в клубе не все всерьез понимали степень ответственности, но после случаев в «Ростове» и «Динамо» осознали, насколько все серьезно. Сейчас общение персонала команды с работниками клуба минимизировано. Надеюсь, и в будущем у нас не возникнет форс-мажорных ситуаций.

О снятии ограничений и болельщиках

— В нашей стране открываются кафе, общественные места. Люди гуляют большими группами. Может, рано себя так вести?

- Я вижу ситуацию так. Пока не найдется адекватное лечение, мы все рано или поздно переболеем коронавирусом. Нужен соответствующий подбор препаратов, должна появится вакцина. COVID-19 тяжелым грузом лег на систему здравоохранения. Не устану повторять: несмотря на некоторое улучшение эпидемиологической обстановки, вирус никуда не ушел, контагиозность сохраняется. Все должны это понимать. Если десять человек будут сидеть в комнате без масок, а один человек будет обрабатывать руки антисептиком и находиться в маске, то он себя обезопасит. Не призываю людей совсем никуда не ходить, но строгие требования профилактики коронавируса те же: соблюдайте дистанцию, не общайтесь с незнакомыми людьми, используйте по возможности не общественный, а личный транспорт, пусть даже велосипед. Давайте ответственно переживем это время, по моему мнению, три-четыре ближайших месяца это будет продолжаться.

— Не лишним будет напомнить болельщикам «Арсенала» о необходимости минимизировать контакт с игроками в дни матчей, на время забыть о совместном фотографировании и автографах.

- Для селфи и автографов сейчас не время. Говорю игрокам, чтобы проходили мимо болельщиков. Я понимаю, что все рады возвращению чемпионата России, но мы не имеем права подвергать футболистов дополнительным рискам. Постепенно наши игроки выходят на пик формы, а серьезные физические нагрузки негативно сказываются на иммунитете. В обычной жизни бывают и простудные заболевания, а сейчас это чревато куда более серьезными последствиями. Надеюсь, наши замечательные болельщики меня понимают.

Полное интервью с Александром Резеповым читайте здесь.

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