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В Тульской области пропала 13-летняя девочка

В Тульской области пропала 13-летняя девочка

Юлия Клименкова ушла из дома 25 июня и до сих пор не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 13-летней Юлии Клименковой, которая 25 июня ушла из дома в пос. Бородинском Киреевского района и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, до плеч. 

Одежда: черная толстовка, светло-синие джинсы с дыркой на одной из коленок. С собой черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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