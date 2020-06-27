В Тульской области пропала 13-летняя девочка

Юлия Клименкова ушла из дома 25 июня и до сих пор не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 13-летней Юлии Клименковой, которая 25 июня ушла из дома в пос. Бородинском Киреевского района и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, до плеч.

Одежда: черная толстовка, светло-синие джинсы с дыркой на одной из коленок. С собой черный рюкзак.