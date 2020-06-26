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Погода в Туле на 27 июня: жара, жара!

Погода в Туле на 27 июня: жара, жара!

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 27 июня, в Тульской области прогнозируют переменную облачность. Днем — местами кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — до 2 мм за сутки), возможны грозы.

Ветер восточный 3−8 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +11…+16ºС, днем +25…+30ºС.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:30 +7
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