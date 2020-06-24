В Урусовском храме Тульской области сообщают о мироточении икон с начала пандемии

Фото Урусовский Храм "Архангела Михаила" в ВК.

Об этом храм сообщает на своих страницах в соцсетях.

Служители храма «Архангела Михаила» в селе Урусово Веневского района сообщают о том, что в Урусово до сих пор мироточат иконы и кресты. При этом миро то пропадает, то появляется снова.

Верующие считают, что если икона обильно мироточит и миро светлое, то это к добру. Если мутное и темное – это плохой знак.

Напомним, ранее сообщалось, что в полуразрушенном Михаило-Архангельском храме села Урусово Веневского района Тульской области, приписанном к Богоявленскому храму города Венева, замироточила икона XVIII века — образ Божией Матери «Знамение». Мироточение иконы наблюдается с 8 февраля с периодичностью раз в несколько дней.

По свидетельству очевидцев и настоятеля Богоявленского храма города Венева протоиерея Олега Алейникова, старинный образ 30 лет назад нашел на чердаке заброшенного дома житель села Островки Анатолий Николаев. Икона привлекла его внимание тем, что на ее обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Хранитель иконы завещал передать ее в храм после его смерти, что родственники и исполнили осенью 2019 года.