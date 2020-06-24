новости
новости
Регистрация
В Урусовском храме Тульской области сообщают о мироточении икон с начала пандемии
Фото Урусовский Храм "Архангела Михаила" в ВК.

В Урусовском храме Тульской области сообщают о мироточении икон с начала пандемии

Об этом храм сообщает на своих страницах в соцсетях.

Служители храма «Архангела Михаила» в селе Урусово Веневского района сообщают о том, что в Урусово до сих пор мироточат иконы и кресты. При этом миро то пропадает, то появляется снова.

Верующие считают, что если икона обильно мироточит и миро светлое, то это к добру. Если мутное и темное – это плохой знак.   

 

Напомним, ранее сообщалось, что в полуразрушенном Михаило-Архангельском храме села Урусово Веневского района Тульской области, приписанном к Богоявленскому храму города Венева, замироточила икона XVIII века — образ Божией Матери «Знамение». Мироточение иконы наблюдается с 8 февраля с периодичностью раз в несколько дней. 

По свидетельству очевидцев и настоятеля Богоявленского храма города Венева протоиерея Олега Алейникова, старинный образ 30 лет назад нашел на чердаке заброшенного дома житель села Островки Анатолий Николаев. Икона привлекла его внимание тем, что на ее обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Хранитель иконы завещал передать ее в храм после его смерти, что родственники и исполнили осенью 2019 года.

 
Галерея
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 1
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 2
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 3
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 4
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 5
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 6
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 7
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 8
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 9
Урусовский храм: мироточат иконы, Фото: 10
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:02 −7
Другие статьи по темам
Событие
мироточениехрамиконы
Место
Тульская областьУрусово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Розыск прекращён: пропавший накануне алексинец погиб
Розыск прекращён: пропавший накануне алексинец погиб
На улице Сурикова 25 июня временно ограничат движение
На улице Сурикова 25 июня временно ограничат движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.