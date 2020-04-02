В Веневском храме замироточила найденная на чердаке старинная икона

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Об этом сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и patriarchia.ru.

В руинированном Михаило-Архангельском храме села Урусово Веневского района Тульской области, приписанном к Богоявленскому храму города Венева, замироточила икона XVIII века — образ Божией Матери «Знамение».

Мироточение иконы наблюдается с 8 февраля с периодичностью раз в несколько дней. Факт мироточения иконы подтвердил благочинный Веневского округа протоиерей Николай Дудин.

По свидетельству очевидцев и настоятеля Богоявленского храма города Венева протоиерея Олега Алейникова, старинный образ 30 лет назад нашел на чердаке заброшенного дома житель села Островки Анатолий Николаев. Икона привлекла его внимание тем, что на ее обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Хранитель иконы завещал передать ее в храм после его смерти, что родственники и исполнили осенью 2019 года.