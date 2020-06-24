На улице Сурикова 25 июня временно ограничат движение

В четверг, 25 июня, с 10.00 до 15.00, на ул. Сурикова (от дома № 23-А до ул. Макаренко) будут проводиться работы по кронированию и удалению аварийных деревьев. Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности при проведении работ на указанном участке будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта. Водителей просят не создавать помех. На время действия ограничений движение автобусы маршрутов № 11, 12, 40К и 58 изменят схемы движения.

№ 11 «Завод РТИ – пос. Октябрьский»: ул. Оружейная – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – 29-й проезд (пос. Октябрьский) – ул. Карпова.

№ 12 «Завод РТИ – птицефабрика «Тульская»: ул. Оружейная – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№ 40К «Завод РТИ – д. Бежка»: ул. Оружейная – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка.

№ 58 «Завод РТИ – пос. Октябрьский (18-й проезд)»: ул. Оружейная – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – 29-й проезд (пос. Октябрьский) – ул. Карпова.