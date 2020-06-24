Розыск прекращён: пропавший накануне алексинец погиб

Накануне волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 38-летнего жителя Алексина Сергея Марьина, который ушёл в неизвестном направлении.

По предварительным данным, мужчина имел проблемы со здоровьем и на момент исчезновения проходил лечение. Утром 24 июня розыск был прекращён – мужчина погиб. Как стало известно Myslo, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.