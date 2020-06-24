Фото из архива Myslo.
В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса
Общее число зараженных за все время составило 6220 человек.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
240 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 7 176 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2 272 случая (31,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 606 881 заболевший в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 8 513 человек.
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