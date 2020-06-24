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В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса

Общее число зараженных за все время составило 6220 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

240 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 7 176 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2 272 случая (31,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 606 881 заболевший в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 8 513 человек.
 
Сюжет: Коронавирус
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