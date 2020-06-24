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В Тульской области умерли от пневмонии двое заболевших коронавирусом

В Тульской области умерли от пневмонии двое заболевших коронавирусом

Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Киреевского района в возрасте 68 и 89 лет. У пациентов в анамнезе хронические заболевания.
 

Таким образом, за всё время в регионе умерли 88 человек с коронавирусом.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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