В Тульской области умерли от пневмонии двое заболевших коронавирусом
Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Киреевского района в возрасте 68 и 89 лет. У пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Таким образом, за всё время в регионе умерли 88 человек с коронавирусом.
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