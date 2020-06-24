Фото ГУ МЧС и СУ СК.
Пожар в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Тульской области: возбуждено уголовное дело
Спасаясь от огня, подросток выпрыгнул в окно и сломал позвоночник. Один человек погиб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти человека на пожаре в Верхнем Романово Заокского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
По версии следствия, в результате пожара в автономной некоммерческой организации по реабилитации и социальной адаптации инвалидов детства, расположенной в деревне Верхнее Романово Заокского района, погиб 42-летний мужчина, находившийся внутри одного из помещений организации.
На момент пожара в доме также находился 14-летний подросток, который, опасаясь погибнуть в результате пожара, выпрыгнул из окна второго этажа дома. Ребенок получил травму позвоночника, имеющую признаки тяжкого вреда здоровью.
Предположительная причина пожара — неисправность электропроводки.
В рамках расследования назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, изымается документация, касающаяся деятельности центра, допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.
В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям руководства центра реабилитации по организации работы учреждения.
Пожар в центре «Интенсив» в деревне Верхнее Романово случился в ночь на 20 июня. Myslo писал об этом здесь.
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По предварительной информации, огонь с деревянного дома перекинулся на конюшню и другие хозпостройки. С огнем спасатели смогли справиться лишь к шести часам утра. После тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины. Очевидцы в комментариях в группе «Интенсива» пишут:
- Не было там никаких алкашей! Да, были люди с ментальными нарушениями, но все адекватные и дружелюбные, и не заслужили такой участи!!! А ещё как-то ЗАБЫЛИ, что там проходили платный курс «Интенсива» шесть семей с маленькими детьми до 6 лет!!! И эти семьи с детьми выпрыгивали из горящего корпуса на крышу! Все семьи из разных городов страны! И только благодаря помощи неравнодушных соседей (дай Бог им здоровья) эти семьи с детьми, без обуви, без одежды (одевали/обували те же соседи), без документов — сгорело всё, и телефоны, и ноутбуки с медицинскими обследованиями, вообще всё сгорело, — отправились домой!!!
Центр «Интенсив» пишет о себе в соцсетях, что работает с детьми от 1,5 до 14 лет с расстройствами аутистического спектра разной тяжести, с интеллектуальной недостаточностью, с речевыми и поведенческими трудностями, с различными генетическими отклонениями, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Наталия Бушковская:
- В доме ещё были три семьи с детьми! Нас никто не будил! Если бы не одна из мамочек, мы бы лежали сейчас рядом с Антоном!!! Три семьи прыгали с крыши, с детьми! В полнейшей тишине, в ужасном гуле пожарища! Спасибо нашим педагогам и конюхам, которые нас оттуда снимали! Ещё у двух семей, которых физически там не было, сгорели все личные деньги, драгоценности, ноутбуки со всеми медицинскими исследованиями и детскими фотографиями с рождения… Мы с детьми голыми выпрыгивали из окна, вещи все сгорели, у детей наших совсем ничего не осталось, даже документов!!! Слава Богу, живы! Царствие небесное Антону!!!
А вот комментарий пользователя 16077 на портале Myslo: