Пожар в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Тульской области: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти человека на пожаре в Верхнем Романово Заокского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

На момент пожара в доме также находился 14-летний подросток, который, опасаясь погибнуть в результате пожара, выпрыгнул из окна второго этажа дома. Ребенок получил травму позвоночника, имеющую признаки тяжкого вреда здоровью.

Предположительная причина пожара — неисправность электропроводки.

В рамках расследования назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, изымается документация, касающаяся деятельности центра, допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

По предварительной информации, огонь с деревянного дома перекинулся на конюшню и другие хозпостройки. С огнем спасатели смогли справиться лишь к шести часам утра. После тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины. Очевидцы в комментариях в группе «Интенсива» пишут: