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В Тульской области из-за коронавируса умерли 83 человека: плюс два человека за сутки
Фото из архива публикаций Myslo.

В Тульской области из-за коронавируса умерли 83 человека: плюс два человека за сутки

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы смерти двух пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
 
Это жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет, которые скончались от пневмонии. Оба имели в анамнезе хронические заболевания эндокринной системы.
 
Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрированы 83 смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Сюжет: Коронавирус
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