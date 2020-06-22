В Тульской области из-за коронавируса умерли 83 человека: плюс два человека за сутки

Фото из архива публикаций Myslo.

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы смерти двух пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Это жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет, которые скончались от пневмонии. Оба имели в анамнезе хронические заболевания эндокринной системы.

Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрированы 83 смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.