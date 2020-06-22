Фото из архива публикаций Myslo.
В Тульской области из-за коронавируса умерли 83 человека: плюс два человека за сутки
Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы смерти двух пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Это жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет, которые скончались от пневмонии. Оба имели в анамнезе хронические заболевания эндокринной системы.
Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрированы 83 смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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