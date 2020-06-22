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В Тульской области зарегистрировано 83 новых случая COVID-19

В Тульской области зарегистрировано 83 новых случая COVID-19

Общее число зараженных составляет 6056 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом.

Он подтвержден у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

При этом 17 жителей Тулы и других районов области выздоровели.
 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.

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