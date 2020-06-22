Самую известную тульскую медсестру заметили на матче «Арсенал» — «Спартак»
Команда поздравила Надежду Жукову с профессиональным праздником.
Тулячка Надежда Жукова, фото с которой облетело весь мир и прославило девушку даже за границей, пришла поддержать «Арсенал» в матче с московским «Спартаком». Фото девушки опубликовано в официальном Instagram-аккануте команды.
Напомним, Надежда работает медсестрой. Слава обрушилась на нее после того, как один из пациентов опубликовал в социальной сети фото, где у девушки слишком прозрачный защитный комбинезон.
Недавно о сотрудничестве с девушкой объявил российский бренд ZASPORT.
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